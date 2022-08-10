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Сутки на Сумщине: Полсотни прилетов, два человека ранены

Анастасия КалатурСреда, 10 августа 2022, 00:53
ФОТО: GETTY

Россияне 9 августа обстреляли Сумщину, в Белопольской громаде два человека госпитализированы с ранениями.

Источник: председатель ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Уточняется, что в Белопольской громаде россияне открыли минометный огонь, было 8 прилетов.

В Хотинской громаде россияне стреляли из пулеметов. Пулеметные очереди, более 30 выстрелов, были и в Середино-Будской громаде.

Новослободская громада: после 15 часов было 15 прилетов из САУ. Также было 15 прилетов из миномета в Путивльской громаде.

Враг открыл огонь и по окрестностям Шалыгино, в одноименной громаде – 12 минометных прилетов.

В Миропольской громаде были обстрелы разных районов из миномета.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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