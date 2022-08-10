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Масштабный пожар на нефтебазе Кубы уничтожил половину хранилища с топливом

Анастасия КалатурСреда, 10 августа 2022, 05:18
ФОТО: GETTY

Пожарные Кубы преодолели мощный пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного хранилища топлива на острове.

Источник: Reuters

Детали: Пламя охватило участок порта в Матансасе. Это самый большой порт Кубы для импорта сырой нефти и топлива.

Кубинская нефть, а также мазут и дизельное топливо, хранящиеся в Матансасе в 10 огромных резервуарах, в основном используются для выработки электроэнергии на острове.

В пятницу вечером в один из резервуаров попала молния. К воскресенью огонь охватил район с четырьмя резервуарами, сопровождаясь мощными взрывами.

Пожар уничтожил четыре резервуара, но официальные лица не сообщают, сколько именно топлива было потеряно в результате пожара.

Также пожар вызвал массовые отключения электроэнергии.

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Власти заявили, что нефть не загрязнила ближайший залив Матансас.

Один пожарный погиб и 14 исчезли. Сотни человек пострадали.

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Темы: пожарнефть
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