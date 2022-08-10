ЗМІ: Британія планує організовані відключення електроенергії на тлі газової кризи

Взимку Британія планує організовано відключати електроенергію для промисловості та домогосподарств, якщо холодна погода збігатиметься з нестачею газу.

Джерело: знайомі з планами уряду Британії джерела Bloomberg, Reuters

Деталі: Дефіцит електроенергії може становити близько шостої частини пікового попиту, згідно з останнім урядовим "розумним сценарієм найгіршого випадку", навіть після того, як будуть запущені аварійні вугільні електростанції.

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Для екстрених заходів для економії газу Британії може знадобитися чотири дні в січні, відповідно до прогнозу, у зв’язку з температурами нижчими від середнього та скороченням імпорту електроенергії з Норвегії та Франції.

Нагадаємо: 20 липня уряд Британії видав дозвіл на будівництво нової атомної електростанції Sizewell C у графстві Саффолк - передбачається, що АЕС буде виробляти електроенергію з низьким вмістом вуглецю, достатню для забезпечення 6 млн будинків.