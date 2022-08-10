Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Британія планує організовані відключення електроенергії на тлі газової кризи

Анастасія КалатурСереда, 10 серпня 2022, 06:25
ФОТО: GETTY

Взимку Британія планує організовано відключати  електроенергію для промисловості та домогосподарств, якщо  холодна погода збігатиметься з нестачею газу.

Джерело: знайомі з планами уряду Британії джерела Bloomberg, Reuters

Деталі: Дефіцит електроенергії може становити близько шостої частини пікового попиту, згідно з останнім урядовим "розумним сценарієм найгіршого випадку", навіть після того, як будуть запущені аварійні вугільні електростанції.

Для екстрених заходів для економії газу Британії може знадобитися чотири дні в січні, відповідно до прогнозу, у зв’язку з температурами нижчими від середнього та скороченням імпорту електроенергії з Норвегії та Франції.

Нагадаємо: 20 липня уряд Британії видав дозвіл на будівництво нової атомної електростанції Sizewell C у графстві Саффолк - передбачається, що АЕС буде виробляти електроенергію з низьким вмістом вуглецю, достатню для забезпечення 6 млн будинків.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: електроенергіяВелика Британіягаз
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-пропагандиста, який виступає на росТВ

Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам

ЗСУ вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині – ОК "Південь"

G7 вимагає негайного повернути контроль над ЗАЕС Україні

На Донеччині вводять особливий режим в’їзду та виїзду транспорту

аудіо"В расход, сука, всех!": СБУ оприлюднила докази злочинного наказу про розстріл цивільних

Усі новини...
електроенергія
Норвегія готується обмежити експорт електроенергії до ЄС на тлі газової кризи
Економічні новини 28 липня: Україна нарощує експорт електроенергії, Єгипет скасував контракти на пшеницю
ЄС із суботи збільшить імпорт електроенергії з України в 2,5 раза
Останні новини
17:46
Instagram-сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" розблокували після звернення до Meta
17:44
фотоГлава МВС Німеччини шкодує через фото, де вона сміється під час візиту до Києва
17:42
Річна інфляція в Україні прискорилась до 22,2% – Держстат
17:38
Переселенцям, які втратили документи, спростили процедуру отримання допомоги від держави
17:33
інфографікаВлада розробила алгоритм дій під час деокупації – мер Мелітополя
17:31
В Україні відкрили видавництво виключно електронних книг
17:25
СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-пропагандиста, який виступає на росТВ
17:17
Попит на електромобілі в Україні зростає – асоціація
17:16
ФотоДо Києва привезли ще 16 загиблих захисників Маріуполя
17:05
Яхти кремлівської еліти: як УП знайшла 10 яхт у Туреччині - відео
Усі новини...