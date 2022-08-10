СМИ: Британия планирует организованные отключения электроэнергии на фоне газового кризиса

Зимой Британия планирует организованно отключать электроэнергию для промышленности и домохозяйств, если холодная погода будет совпадать с нехваткой газа.

Источник: знакомые с планами правительства Британии источники Bloomberg, Reuters

Детали: Дефицит электроэнергии может составлять около шестой части пикового спроса, согласно последнему правительственному "разумному сценарию худшего случая", даже после того, как будут запущены аварийные угольные электростанции.

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Для экстренных мер по экономии газа Британии может потребоваться четыре дня в январе, согласно прогнозу, в связи с температурами ниже среднего и сокращением импорта электроэнергии из Норвегии и Франции.

Напомним: 20 июля правительство Британии выдало разрешение на строительство новой атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк – предполагается, что АЭС будет производить электроэнергию с низким содержанием углерода, достаточную для обеспечения 6 млн домов.