Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Британия планирует организованные отключения электроэнергии на фоне газового кризиса

Анастасия КалатурСреда, 10 августа 2022, 06:25
СМИ: Британия планирует организованные отключения электроэнергии на фоне газового кризиса
ФОТО: GETTY

Зимой Британия планирует организованно отключать электроэнергию для промышленности и домохозяйств, если холодная погода будет совпадать с нехваткой газа.

Источник: знакомые с планами правительства Британии источники Bloomberg, Reuters

Детали: Дефицит электроэнергии может составлять около шестой части пикового спроса, согласно последнему правительственному "разумному сценарию худшего случая", даже после того, как будут запущены аварийные угольные электростанции.

Реклама:

Для экстренных мер по экономии газа Британии может потребоваться четыре дня в январе, согласно прогнозу, в связи с температурами ниже среднего и сокращением импорта электроэнергии из Норвегии и Франции.

Напомним: 20 июля правительство Британии выдало разрешение на строительство новой атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк – предполагается, что АЭС будет производить электроэнергию с низким содержанием углерода, достаточную для обеспечения 6 млн домов.

Темы: электроэнергияВеликобританиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
электроэнергия
Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию
Государство платило солнечным станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации - СМИ
В России веерные отключения электроэнергии, РФ ограничила перетоки в Китай
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: