Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Британия планирует организованные отключения электроэнергии на фоне газового кризиса

Анастасия КалатурСреда, 10 августа 2022, 06:25
ФОТО: GETTY

Зимой Британия планирует организованно отключать электроэнергию для промышленности и домохозяйств, если холодная погода будет совпадать с нехваткой газа.

Источник: знакомые с планами правительства Британии источники Bloomberg, Reuters

Детали: Дефицит электроэнергии может составлять около шестой части пикового спроса, согласно последнему правительственному "разумному сценарию худшего случая", даже после того, как будут запущены аварийные угольные электростанции.

Для экстренных мер по экономии газа Британии может потребоваться четыре дня в январе, согласно прогнозу, в связи с температурами ниже среднего и сокращением импорта электроэнергии из Норвегии и Франции.

Напомним: 20 июля правительство Британии выдало разрешение на строительство новой атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк – предполагается, что АЭС будет производить электроэнергию с низким содержанием углерода, достаточную для обеспечения 6 млн домов.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: электроэнергияВеликобританиягаз
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа, который выступает на росТВ

Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области – ОК "Юг"

G7 требует немедленного вернуть контроль над ЗАЭС Украине

В Донецкой области вводят особый режим въезда и выезда транспорта

аудио"В расход, сука, всех!": СБУ обнародовала доказательства приказа оккупанта о расстреле гражданских

Все новости...
электроэнергия
Норвегия готовится ограничить экспорт электроэнергии в ЕС на фоне газового кризиса
Экономические новости 28 июля: Украина наращивает экспорт электроэнергии, Египет отменил контракты на пшеницу
ЕС с субботы увеличит импорт электроэнергии из Украины в 2,5 раза
Последние новости
17:46
Instagram-страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" разблокировали после обращения в Meta
17:44
Глава МВД Германии сожалеет из-за фото, где она смеется во время визита в Киев
17:42
Годовая инфляция в Украине ускорилась до 22,2% – Госстат
17:38
Утратившие документы переселенцам упростили процедуру получения помощи от государства
17:31
В Украине открыли издательство исключительно электронных книг
17:25
СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа, который выступает на росТВ
17:17
Спрос на электромобили в Украине растет – ассоциация
17:16
ФотоВ Киев привезли еще 16 погибших защитников Мариуполя
17:05
Яхты кремлевской элиты: как УП нашла 10 яхт в Турции - видео
16:59
Греция выходит из-под продолжавшегося 12 лет финансового наблюдения ЕС
Все новости...