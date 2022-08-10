СМИ: Британия планирует организованные отключения электроэнергии на фоне газового кризиса

Зимой Британия планирует организованно отключать электроэнергию для промышленности и домохозяйств, если холодная погода будет совпадать с нехваткой газа.

Источник: знакомые с планами правительства Британии источники Bloomberg, Reuters

Детали: Дефицит электроэнергии может составлять около шестой части пикового спроса, согласно последнему правительственному "разумному сценарию худшего случая", даже после того, как будут запущены аварийные угольные электростанции.

Для экстренных мер по экономии газа Британии может потребоваться четыре дня в январе, согласно прогнозу, в связи с температурами ниже среднего и сокращением импорта электроэнергии из Норвегии и Франции.

Напомним: 20 июля правительство Британии выдало разрешение на строительство новой атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк – предполагается, что АЭС будет производить электроэнергию с низким содержанием углерода, достаточную для обеспечения 6 млн домов.