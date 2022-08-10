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Луганщина: ЗСУ відбили спроби штурму росіян на трьох напрямках

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 08:23
Луганщина: ЗСУ відбили спроби штурму росіян на трьох напрямках
наслідки ворожих обстрілів Луганщини. фото з ТГ Гайдая

За добу 9 серпня на Луганщині українські воїни відбили 3 спроби штурму російських загарбників.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За даними Гайдая, ЗСУ знешкодили кілька розвідувальних груп противника, ворогу не вдалися штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила окупантів відійти.

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Минулої доби росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації.

Вночі 9 серпня росіяни запустили ще п’ять ракет, провели вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні, ще тричі вони спробували атакувати танками.

Пряма мова: "Не можуть росіяни похизуватися обіцяними успіхами на фронті, де більше місяця Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини. Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону".

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Теми: Луганська областьвійна
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