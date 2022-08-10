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Луганщина: ВСУ отразили попытки штурма россиян на трех направлениях

Валентина РоманенкоСреда, 10 августа 2022, 08:23
последствия вражеских обстрелов Луганской области. фото из ТГ Гайдая

За сутки 9 августа в Луганской области украинские воины отбили 3 попытки штурма российских захватчиков.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По данным Гайдая, ВСУ обезвредили несколько разведывательных групп противника, врагу не удались штурмовые действия сразу по трем направлениям – украинская армия заставила оккупантов отойти.

За прошедшие сутки россияне совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации.

Ночью 9 августа россияне запустили еще пять ракет, провели восемь артиллерийских обстрелов, три – минометные, еще трижды попытались атаковать танками.

Прямая речь: "Не могут россияне похвастаться обещанными успехами на фронте, где больше месяца Вооруженные силы Украины не пускают врага вглубь Донецкой области. Бесспорно, нашим бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно держат оборону".

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Темы: Луганская областьвойна
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