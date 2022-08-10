Розвідка Британії сумнівається, що РФ укомплектує новий корпус для війни в Україні

Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, але через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

У міністерстві відзначили, що російське командування, швидше за все, як і раніше, стикатиметься з конкуруючими операційними пріоритетами через посилення наступу на Донбасі та посилення оборони від очікуваних контратак України на півдні.

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Для підтримки своєї операції Росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних військ - 3-й армійський корпус, що базується в Мулиному Нижньогородської області на схід від Москви.

Росія, ймовірно, планує забезпечити більшу частину 3-го корпусу нещодавно сформованими "добровольчими" батальйонами, які формуються по всій країні. Російські регіональні політики підтвердили, що потенційним новобранцям нового корпусу пропонують вигідні грошові бонуси після того, як вони вирушать до України.

Російський армійський корпус зазвичай складається з 15-20 тисяч військовослужбовців, але Росії, ймовірно, важко буде довести нове формування до цієї чисельності, враховуючи "дуже обмежений рівень народного ентузіазму з приводу добровільної участі в бойових діях в Україні", зазначається у зведенні.

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Крім того, вважають у Британії, ефект створення нового формування навряд чи буде вирішальним для всієї російської військової кампанії.

9 серпня британська розвідка повідомила, що Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині.

Днями розвідка Британії також повідомила, що від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули.