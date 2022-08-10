Разведка Британии сомневается, что РФ укомплектует новый корпус для войны в Украине

Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине, но из-за "ограниченного уровня народного энтузиазма" вряд ли сможет набрать в него необходимое количество людей.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Британии в среду, сообщает "Европейская правда".

В министерстве отметили, что российское командование, скорее всего, по-прежнему будет сталкиваться с конкурирующими операционными приоритетами из-за усиления наступления на Донбассе и усиления обороны от ожидаемых контратак Украины на юге.

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Для поддержки своей операции Россия почти наверняка создала новое крупное формирование сухопутных войск – 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино Нижегородской области к востоку от Москвы.

Россия, вероятно, планирует обеспечить большую часть 3-го корпуса недавно сформированными "добровольческими" батальонами, формируемыми по всей стране. Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам нового корпуса предлагают выгодные денежные бонусы после того, как они отправятся в Украину.

Российский армейский корпус обычно состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, но России, вероятно, сложно будет довести новое формирование до этой численности, учитывая "очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу добровольного участия в боевых действиях в Украине", отмечается в строительстве.

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Кроме того, считают в Британии, эффект создания нового формирования вряд ли будет решающим для всей российской военной кампании.

9 августа британская разведка сообщила, что Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение в Донецкой области.

На днях разведка Британии также сообщила, что с начала российского вторжения в Украину как минимум 6 российских командующих были смещены и 10 российских генералов погибли.