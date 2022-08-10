Глава Пентагону прибув у Латвію обговорити підтримку України

Голова Пентагону Ллойд Остін прибув до Латвії, щоб обговорити питання щодо військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приземлився у Ризі, Латвія. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з найвищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні", - розповів Остін у своєму Twitter.

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Нагадаємо, міністерство оборони США 8 серпня оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні в розмірі один мільярд доларів.

Новий пакет військової допомоги, серед іншого, містить додаткові боєприпаси для HIMARS, снаряди для 155-мм артилерії, 120-мм мінометні системи і снаряди до них, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, 50 БМП.

1 серпня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму до 550 мільйонів доларів, зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).