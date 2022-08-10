Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, чтобы обсудить вопросы военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приземлился в Риге, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжения поддержки Украины", - рассказал Остин в своем Twitter.

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Министерство обороны США 8 августа объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов.

Новый пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.

1 августа Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительных боеприпасов для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).