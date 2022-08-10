"В расход, сука, всех!": СБУ оприлюднила докази злочинного наказу про розстріл цивільних

Служба безпеки України зібрала повну доказову базу на російського окупанта Антона Струєва, який віддав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Київщини в березні.

Дерело: пресслужба СБУ, прокуратура Київської області

Дослівно: "В ході оперативно-слідчих дій СБУ зібрала беззаперечні докази, що кадровий офіцер, командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ї "миротворчої" бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини.

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У розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій "Беркут" (позивний Струєва - ред.) дає підлеглому цей злочинний наказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!".

Деталі: Прокуратура уточнює, що Струєву, який підозрюється у жорстокому поводженні з цивільним населенням, заочно повідомлено про нову підозру - віддання наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням.

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За даними слідства, у селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх.

Дослівно СБУ: "Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року після одного з таких жорстких допитів підлеглі "Беркута" взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент коли цивільний повернувся до них спиною, Струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати.

Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.

СБУ нагадує про невідворотність суворого покарання для кожного окупанта, який вчинив злочини проти мирних мешканців".

Що передувало: В травні командиру мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ Антону Струєву оголосили підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).