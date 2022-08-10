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"В расход, сука, всех!": СБУ оприлюднила докази злочинного наказу про розстріл цивільних

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 11:20
Антон Струєв із позивним «Беркут»

Служба безпеки України зібрала повну доказову базу на російського окупанта Антона Струєва, який віддав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Київщини в березні.

Дерело: пресслужба СБУ, прокуратура Київської області

Дослівно: "В ході оперативно-слідчих дій СБУ зібрала беззаперечні докази, що кадровий офіцер, командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ї "миротворчої" бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини.

У розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій "Беркут" (позивний Струєва - ред.) дає підлеглому цей злочинний наказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!".

Деталі: Прокуратура уточнює, що Струєву, який підозрюється у жорстокому поводженні з цивільним населенням, заочно повідомлено про нову підозру -  віддання наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням.

За даними слідства, у селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх.

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Дослівно СБУ: "Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року після одного з таких жорстких допитів підлеглі "Беркута" взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент коли цивільний повернувся до них спиною, Струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати.

Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.

СБУ нагадує про невідворотність суворого покарання для кожного окупанта, який вчинив злочини проти мирних мешканців".

Що передувало: В травні командиру мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ Антону Струєву оголосили підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Теми: СБУвійна
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