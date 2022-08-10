"В расход, сука, всех!": СБУ обнародовала доказательства приказа оккупанта о расстреле гражданских

Служба безопасности Украины собрала полную доказательную базу на российского оккупанта Антона Струева, отдавшего приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации Киевщины в марте.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киевской области

Дословно: "В ходе оперативно-следственных действий СБУ собрала безоговорочные доказательства, что кадровый офицер, командир разведроты разведывательного батальона 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации села Броварского района Киевской области.

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В распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором "Беркут" (позывной Струева – ред.) дает подчиненному этот преступный приказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!".

Детали: Прокуратура уточняет, что Струеву, подозреваемому в жестоком обращении с гражданским населением, заочно уведомлено о новом подозрении - отдании приказа о жестоком обращении с гражданским населением.

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По данным следствия, в селах Мокрец и Заворичи оккупант лично пленял безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их.

Дословно СБУ: "Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли под прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя. В момент когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него. Оккупанты оставили мужчину умирать.

После тяжелого ранения тот выжил. Он опознал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.

СБУ напоминает о неотвратимости строгого наказания для каждого оккупанта, совершившего преступления против мирных жителей".

Что предшествовало: В мае командиру мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ Антону Струеву объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).