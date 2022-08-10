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В аеропорту Парижа поліція застрелила озброєного ножем безхатька

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 11:23

У середу вранці прикордонна поліція Франції застрелила озброєного ножем чоловіка, який погрожував в аеропорту Руассі-Шарль де Голль поблизу Парижа.

Про це префектура поліції Парижа та його околиць повідомила у Twitter, пише "Європейська правда".

"Проявивши холоднокровність, поліція сьогодні вранці нейтралізувала особу, що погрожувала ножем в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль", - йдеться у повідомленні.

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Інцидент стався вранці в громадській зоні терміналу 2F аеропорту. Телеканал BFM-TV повідомив, що чоловік, як стверджується, безхатченко, поводився агресивно та погрожував ножем. Поліцейські неодноразово просили його опустити ніж, але безуспішно.

За словами джерела, близького до слідства, чоловік підійшов до офіцерів, які вистрелили у нього. Внаслідок поранення у живіт чоловік помер.

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За інформацією видання Le Figaro, про тероризм мова не йде.

Як повідомлялося, на початку липня наземний персонал аеропорту Руассі-Шарль де Голль влаштував серію страйків.

Теми: Франція
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