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В аэропорту Парижа полиция застрелила вооруженного ножом бездомного

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 11:23

В среду утром пограничная полиция Франции застрелила вооруженного ножом мужчину, который угрожал в аэропорту Руасси-Шарль де Голль вблизи Парижа.

Об этом префектура полиции Парижа и его окрестностей сообщила в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Проявив хладнокровие, полиция сегодня утром нейтрализовала лицо, угрожавшее ножом в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль", - говорится в сообщении. 

Инцидент произошел утром в общественной зоне терминала 2F аэропорта. Телеканал BFM-TV сообщил, что мужчина, как утверждается, бездомный, вел себя агрессивно и угрожал ножом. Полицейские не раз просили его опустить нож, но безуспешно. По словам источника, близкого к следствию, мужчина подошел к выстрелившим в него офицерам. В результате ранения в живот мужчина скончался.

По информации издания Le Figaro, о терроризме речь не идет. Как сообщалось, в начале июля наземный персонал аэропорта Руасси-Шарль де Голль устроил серию стачек.

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Темы: Франция
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