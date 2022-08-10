Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В аэропорту Парижа полиция застрелила вооруженного ножом бездомного

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 11:23

В среду утром пограничная полиция Франции застрелила вооруженного ножом мужчину, который угрожал в аэропорту Руасси-Шарль де Голль вблизи Парижа.

Об этом префектура полиции Парижа и его окрестностей сообщила в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Проявив хладнокровие, полиция сегодня утром нейтрализовала лицо, угрожавшее ножом в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль", - говорится в сообщении. 

Реклама:

Инцидент произошел утром в общественной зоне терминала 2F аэропорта. Телеканал BFM-TV сообщил, что мужчина, как утверждается, бездомный, вел себя агрессивно и угрожал ножом. Полицейские не раз просили его опустить нож, но безуспешно. По словам источника, близкого к следствию, мужчина подошел к выстрелившим в него офицерам. В результате ранения в живот мужчина скончался.

По информации издания Le Figaro, о терроризме речь не идет. Как сообщалось, в начале июля наземный персонал аэропорта Руасси-Шарль де Голль устроил серию стачек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Франция
Франция осудила удары России по украинской зерновой инфраструктуре
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: