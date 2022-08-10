Вдруге від початку серпня в Харкові не було обстрілів – ЗМІ

Доба 9 серпня в Харкові минула без обстрілів, водночас російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, "Радіо Свобода"

Деталі: За даними РС, від початку місяця лише 2 серпня російські війська не обстрілювали Харків.

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Водночас Харківщина у вівторок потерпала від ворожих обстрілів.

Найбільших руйнувань зазнало село Циркуни, Харківського району. Протягом дня 9 серпня село обстрілювали фактично безперервно.

Зруйновано приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі.

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За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, її стан – середньої тяжкості.

За даними Синєгубова, на лінії зіткнення ворог активно використовує проти українських захисників танки, ствольну та реактивну артилерію.

На Харківському напрямку у вівторок ворог намагався вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, відступив з втратами під вогнем наших військових. У районі Байрак – Гусарівка бої тривають досі, зазначив голова ОВА.