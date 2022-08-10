Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во второй раз с начала августа в Харькове не было обстрелов – СМИ

Валентина РоманенкоСреда, 10 августа 2022, 12:10
последствия вражеских обстрелов Харьковщины фото иллюстративное

Сутки 9 августа в Харькове прошли без обстрелов, в то же время российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Источник: глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, "Радио Свобода"

Детали: По данным РС, с начала месяца только 2 августа российские войска не обстреливали Харьков.

В то же время Харьковщина во вторник страдала от вражеских обстрелов.

Наибольшиие разрушения зафиксированы в селе Циркуны, Харьковского района. В течение дня 9 августа село обстреливали практически беспрерывно.

Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. Вражеские снаряды стали причиной 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, ее состояние – средней тяжести.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Синегубова, на линии столкновения враг активно использует против украинских защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию.

На Харьковском направлении во вторник враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное - Уды, отступил с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор, отметил глава ОВА.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против

В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

В Италии впервые будут судить за "наемство" парня, уехавшего воевать на стороне Украины

Появилось видео разрушений обстрелянного ВСУ Каховского моста

Завершить активную фазу войны до зимы жизненно необходимо – ОП

СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа, который выступает на росТВ

Все новости...
Харьков
Россияне ночью обстреляли Харьков – повреждена электроопора и трамвайные рельсы
Россияне повредили в Харькове ТЭЦ, которая отапливает треть города – ОВА
Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту
Последние новости
23:07
"Хотелось забрать всех". История волонтера, который помогает эвакуироваться людям
23:06
Во Франции не могут обуздать лесные пожары, не исключают поджог
22:56
видеоЗеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона
22:48
Половина опрошенных родителей школьников не знают, где у их дома находится укрытие
22:47
фотоРоссия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки
22:26
Экономические новости 10 августа: Украине разрешили реструктуризировать евродолги, угольное эмбарго вступило в силу
22:02
Чехия, которая председательствует в ЕС, поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
22:01
Для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 миллиардов – KSE
22:00
У Молдовы нет средств, чтобы заплатить за российский газ в августе
22:00
"В жизни не видел таких повреждений": история врача из Харькова, который два месяца жил в больнице
Все новости...