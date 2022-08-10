Во второй раз с начала августа в Харькове не было обстрелов – СМИ

Сутки 9 августа в Харькове прошли без обстрелов, в то же время российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Источник: глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, "Радио Свобода"

Детали: По данным РС, с начала месяца только 2 августа российские войска не обстреливали Харьков.

В то же время Харьковщина во вторник страдала от вражеских обстрелов.

Наибольшиие разрушения зафиксированы в селе Циркуны, Харьковского района. В течение дня 9 августа село обстреливали практически беспрерывно.

Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. Вражеские снаряды стали причиной 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, ее состояние – средней тяжести.

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По данным Синегубова, на линии столкновения враг активно использует против украинских защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию.

На Харьковском направлении во вторник враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное - Уды, отступил с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор, отметил глава ОВА.