Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во второй раз с начала августа в Харькове не было обстрелов – СМИ

Валентина РоманенкоСреда, 10 августа 2022, 12:10
Во второй раз с начала августа в Харькове не было обстрелов – СМИ
последствия вражеских обстрелов Харьковщины фото иллюстративное

Сутки 9 августа в Харькове прошли без обстрелов, в то же время российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Источник: глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, "Радио Свобода"

Детали: По данным РС, с начала месяца только 2 августа российские войска не обстреливали Харьков.

Реклама:

В то же время Харьковщина во вторник страдала от вражеских обстрелов.

Наибольшиие разрушения зафиксированы в селе Циркуны, Харьковского района. В течение дня 9 августа село обстреливали практически беспрерывно.

Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. Вражеские снаряды стали причиной 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, ее состояние – средней тяжести.

По данным Синегубова, на линии столкновения враг активно использует против украинских защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию.

На Харьковском направлении во вторник враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное - Уды, отступил с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор, отметил глава ОВА.

Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: