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У Польщі звинуватили білоруські служби у руйнуванні огорожі на кордоні спецінструментами

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 12:21

Прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські службовці використовують спеціальні інструменти для руйнування нещодавно збудованої огорожі на кордоні.

Про це заявила речниця Прикордонної служби Анна Міхальська, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Польща завершила будівництво 186-кілометрової огорожі на польсько-білоруському кордоні у відповідь на торішню кризу, спричинену тисячами мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагалися перетнути польський кордон з Білорусі та потрапити до Європейського Союзу.

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Окрім п’ятиметрової стіни зі сталевих прольотів, встановлені електронні системи спостереження, які охороняють загалом 202 кілометри.

"Як випливає зі свідчень затриманих на польській стороні мігрантів, білоруські службовці не тільки підвозять мігрантів під кордон, але також намагаються допомогти їм обійти заходи безпеки", - сказала Міхальська.

За словами мігрантів, по прибутті на кордон їх залишали в чагарниках поблизу, а білоруські службовці тим часом за допомогою спеціальних знарядь нищили огорожу. Вони при цьому використовували болгарки, зубила, спеціальні рукавиці та інші інструменти.

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"Білоруські служби пропускають через такий перехід групи від двох до п’яти осіб і лише на заболочених ділянках пропускають трохи більші групи", – сказала речниця Прикордонної служби.

За словами Міхальської, в цілому кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону за останній час зменшилася в десятки разів – з 800 до 80 спроб на день через фізичний бар’єр.

Теми: ПольщаБілорусь
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