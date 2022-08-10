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В Польше обвинили белорусские службы в разрушении забора на границе специнструментами

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 12:21

Погранслужба Польши заявила, что белорусские служащие используют специальные инструменты для разрушения недавно построенного ограждения на границе.

Об этом заявила спикер Пограничной службы Анна Михальска, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Польша завершила строительство 186-километрового ограждения на польско-белорусской границе в ответ на прошлогодний кризис, вызванный тысячами мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, пытавшихся пересечь польскую границу из Беларуси и попасть в Европейский Союз.

Кроме пятиметровой стены из стальных пролетов установлены электронные системы наблюдения, которые охраняют в общей сложности 202 километра.

"Как следует из показаний задержанных на польской стороне мигрантов, белорусские служащие не только подвозят мигрантов под границу, но также пытаются помочь им обойти меры безопасности", - сказала Михальска.

По словам мигрантов, по прибытии на границу их оставляли в кустарниках поблизости, а белорусские служащие в это время с помощью специальных орудий уничтожали ограждение. Они при этом использовали болгарки, зубила, специальные рукавицы и другие инструменты.

"Белорусские службы пропускают через такой переход группы от двух до пяти человек и только на заболоченных участках пропускают несколько большие группы", - сказала представитель Пограничной службы.

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По словам Михальской, в целом количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы за последнее время уменьшилось в десятки раз – с 800 до 80 попыток в день - из-за физического барьера.

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Темы: ПольшаБеларусь
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