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До Естонії прибули вже понад 50 тисяч українців, які тікають від війни

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 12:41

З 28 лютого Естонія прийняла вже понад 50 000 українських військових біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

У вівторок, 9 серпня, до Естонії прибули ще 319 воєнних біженців з України, зокрема 62 дитини.

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З біженців, що прибули напередодні, для 130 осіб Естонія є транзитним пунктом, тобто вони бажають продовжити шлях до іншої країни, свідчать дані Департаменту поліції та прикордонної охорони.

189 людей залишилися в Естонії.

Усього з 27 лютого Естонія прийняла 50 185 біженців з України.

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Нагадаємо, 2 серпня до Києва приїздила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, головною метою візиту було обговорити питання й проблеми українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" вона зазначила, що українки зі статусом тимчасового захисту мають право їздити додому в Україну і після цього повертатися у ЄС

Єврокомісарка пояснила також, що українські діти з початком навчального року повинні будуть йти до школи у тій країні, де оселилися. 

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара.

Теми: Естоніявійна
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