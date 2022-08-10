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В Эстонию прибыли уже более 50 тысяч украинцев, бегущих от войны

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 12:41

С 28 февраля Эстония приняла более 50 000 украинских военных беженцев.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Во вторник, 9 августа, в Эстонию прибыли еще 319 военных беженцев из Украины, в том числе 62 ребенка.

Из прибывших накануне беженцев для 130 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

189 человек остались в Эстонии.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 50 185 беженцев из Украины.

Напомним, 2 августа в Киев приезжала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, главной целью визита было обсудить вопросы и проблемы украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза.

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В интервью ЕвроПравде она отметила, что украинки со статусом временной защиты имеют право ездить домой в Украину и после этого возвращаться в ЕС.

В сентябре дети должны пойти в школу в ЕС или вернуться в Украину: интервью еврокомиссара.

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Темы: Эстониявойна
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