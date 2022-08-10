На Донеччині вводять особливий режим в’їзду та виїзду транспорту

З 11 серпня на підконтрольній Україні території Донеччини починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram з посиланням на наказ командувача угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського

Деталі: Особливий режим передбачає заборону на бездозвільне вивезення з Донецької області спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони, наприклад екскаваторів, тягачів, тралів тощо.

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Кириленко нагадав, що триває заборона на в’їзд та переміщення транспорту, що перевозить алкогольні напої та речовини на спиртовій основі (крім ліків та дезінфекційних засобів).

Пряма мова Кириленка: "Це крок спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства".