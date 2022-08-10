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На Донеччині вводять особливий режим в’їзду та виїзду транспорту

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 12:51
Блокпост, фото з Укрінформу

З 11 серпня на підконтрольній Україні території Донеччини починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram з посиланням на наказ командувача угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського

Деталі: Особливий режим передбачає заборону на бездозвільне вивезення з Донецької області спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони, наприклад екскаваторів, тягачів, тралів тощо.

Кириленко нагадав, що триває заборона на в’їзд та переміщення транспорту, що перевозить алкогольні напої та речовини на спиртовій основі (крім ліків та дезінфекційних засобів).

Пряма мова Кириленка: "Це крок спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства". 

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Теми: Донецька областьвійнатранспорт
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