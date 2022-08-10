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На Донеччині вводять особливий режим в’їзду та виїзду транспорту

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 12:51
На Донеччині вводять особливий режим в’їзду та виїзду транспорту
Блокпост, фото з Укрінформу

З 11 серпня на підконтрольній Україні території Донеччини починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram з посиланням на наказ командувача угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського

Деталі: Особливий режим передбачає заборону на бездозвільне вивезення з Донецької області спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони, наприклад екскаваторів, тягачів, тралів тощо.

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Кириленко нагадав, що триває заборона на в’їзд та переміщення транспорту, що перевозить алкогольні напої та речовини на спиртовій основі (крім ліків та дезінфекційних засобів).

Пряма мова Кириленка: "Це крок спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства". 

Теми: Донецька областьвійнатранспорт
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