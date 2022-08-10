В Донецкой области вводят особый режим въезда и выезда транспорта

С 11 августа на подконтрольной Украине территории Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram со ссылкой на приказ командующего группировкой войск "Хортица" Александра Сырского

Детали: Особый режим предусматривает запрет на вывоз без разрешения из Донецкой области спецтехники, которая может быть использована для нужд обороны, например экскаваторов, тягачей, тралов и т.д.

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Кириленко напомнил, что продолжает действовать запрет на въезд и перемещение транспорта, перевозящего алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Прямая речь Кириленко: "Это шаг направлен на усиление наших оборонных способностей. Особый режим установлен на период действия военного положения, в соответствии с законодательством".