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СБУ затримала чоловіка, який коригував ракетні удари по позиціях ЗСУ на сході

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 12:58
фото СБУ

Служба безпеки України затримала 37-річного мешканця Бахмута, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати "прильотів".

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Вінницької області

Деталі: За даними спецслужби, мешканець Бахмута був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення РФ. "Пропозицію" щодо негласної співпраці він отримав на власний телефон через месенджер.

Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім "Сивий" і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку, повідомляють в СБУ.

Чоловік мав можливість збирати необхідні відомості, оскільки проживав у районі, де ведуться активні бойові дії, зазначає прокуратура.

Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співробітництва зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації.

 
 

В ході обшуку у затриманого виявили засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором.

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Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі суд застосував до нього запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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Теми: СБУДонецька областьвійна
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