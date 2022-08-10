Задержан корректировщик ракетных ударов по позициям ВСУ на востоке

Служба безопасности Украины задержала 37-летнего жителя Бахмута, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывался о результатах "прилетов".

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Винницкой области

Детали: По данным спецслужбы, житель Бахмута был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения РФ. "Предложение" по негласному сотрудничеству он получил на собственный телефон через мессенджер.

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Установлено, что российский куратор избрал ему оперативный псевдоним "Седой" и поставил задачу – собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении, сообщают в СБУ.

Мужчина имел возможность собирать необходимые сведения, поскольку проживал в районе, где ведутся активные боевые действия, отмечает прокуратура.

Передачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. В своих сообщениях указывал на электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации.

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В ходе обыска у задержанного были обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.