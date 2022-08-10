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Президент Литви позбавив держнагород фігуристів за участь у шоу дружини Пєскова

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 13:19
Маргарита Дробязко та Повілас Ванагас

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив литовських фігуристів Маргариту Дробязко та Повіласа Ванагаса державних нагород - ордену князя Гедіміна - за участь у шоу дружини Дмітрія Пєскова.

Про це Науседа розповів у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

"Я не сумніваюся, що пара танцюристів була відмінними спортсменами, але заслуги перед Литовською державою, за які вони були оцінені ще 2000 року, були перекреслені цинічною участю у комерційному заході у Сочі в час, коли у вирі української війни ллється кров невинних людей", - написав литовський президент.

Науседа додав, що Маргарита Дробязко набула громадянства Литви у порядку винятку в 1993 році. Він підкреслив, що для позбавлення громадянства Дробязко потрібно змінити законодавство.

"У нинішньому контексті це виглядає як жалюгідний фарс. Закони не передбачають зворотного – позбавлення громадянства у винятковому порядку за осквернення імені Литви. Тому потрібно ініціювати законодавчі зміни. Демократія повинна мати можливість захищати себе, інакше вона вже не демократія", - зазначив Науседа.

Раніше глава МЗС Литви оголосив, що підтримає пропозицію позбавити Дробязко громадянства, якщо така надійде.

Дробязко та її партнер і чоловік Повілас Ванагас живуть у Росії та після завершення кар'єри беруть участь у різних льодових шоу та виставах. 

ВІДЕО ДНЯ

Дружина речника Кремля Дмітрій Пєскова Тетяна Навка у своєму Instagram повідомила, що литовська пара візьме участь у її шоу "Лебедине озеро" в Сочі в серпні та вересні.

У липні президент Литви Гітанас Науседа вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.

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Теми: Литвавійнасанкціїспорт
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