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Президент Литвы лишил госнаград фигуристов за участие в шоу жены Пескова

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 13:19
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовских фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград - ордена князя Гедимина - за участие в шоу жены Дмитрия Пескова.

Об этом Науседа рассказал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

"Я не сомневаюсь, что пара танцоров была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которые они были оценены еще в 2000 году, были перечеркнуты циничным участием в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, когда в водовороте украинской войны льется кровь невинных людей", – написал литовский президент.

Науседа добавил, что Маргарита Дробязко приобрела гражданство Литвы в порядке исключения в 1993 году. Он подчеркнул, что для лишения Дробязко гражданства нужно изменить законодательство.

"В нынешнем контексте это выглядит как жалкий фарс. Законы не предусматривают обратного - лишения гражданства в исключительном порядке за осквернение имени Литвы. Поэтому нужно инициировать законодательные изменения. Демократия должна иметь возможность защищать себя, иначе она уже не демократия", - отметил Науседа.

Ранее глава МИД Литвы объявил, что поддержит предложение лишить Дробязко гражданства, если такое поступит.

Дробязко и ее партнер и муж Повилас Ванагас живут в России и после завершения карьеры принимают участие в различных ледовых шоу и спектаклях.

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Жена спикера Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка в своем Instagram сообщила, что литовская пара примет участие в ее шоу "Лебединое озеро" в Сочи в августе и сентябре.

В июле президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого.

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Темы: Литвавойнасанкцииспорт
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