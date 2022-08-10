Данія приєднається до навчання українських військових у Британії

Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

"Україна все ще потребує підтримки у боротьбі з російським вторгненням, тому Данія посилює допомогу у сфері військової підготовки" - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Данія підтримає навчальний проєкт під керівництвом Британії, залучивши 130 данських солдатів, і одночасно пропонує навчати українських солдатів у Данії.

"Тому розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України" - заявили у Міноборони Данії.

Повідомляється, що це одна з ініціатив, яка буде представлена під час завтрашньої донорської конференції у Копенгагені.

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У 2022 році на проєкт підтримки військової підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.

Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Минулого тижня Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах.