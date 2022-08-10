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Дания присоединится к обучению украинских военных в Британии

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 13:32

Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Дании.

"Украина все еще нуждается в поддержке в борьбе с российским вторжением, поэтому Дания усиливает помощь в сфере военной подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дания поддержит учебный проект под руководством Британии, привлекая 130 датских солдат, и одновременно предлагает обучать украинских солдат в Дании.

"Поэтому начат диалог с Украиной о поддержке в обучении командного состава и поддержке Сил территориальной обороны Украины" - заявили в Минобороны Дании.

Это одна из инициатив, которая будет представлена ​​во время завтрашней донорской конференции в Копенгагене.

В 2022 году на проект поддержки военной подготовки украинских военных будет выделено 100 миллионов датских крон.

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Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

На прошлой неделе Борис Джонсон, временно остающийся премьером Британии, посетил учения для украинских военных и сам принял участие в тренировках.

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Темы: Великобритания
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