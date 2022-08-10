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Українська правда запустила Patreon

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 13:55
Українська правда запустила Patreon

Підтримати "Українську правду" тепер можна на краудфандинговій платформі Patreon.

У воєнний час редакція особливо відчуває свою відповідальність за правдиве і вчасне інформування читачів в Україні та за кордоном про те, що відбувається в державі. Саме тому попри повітряні тривоги, перебої зі світлом та зв’язком наші редактори новин не переставали працювати ні на хвилину.

Про затребуваність нашої роботи свідчить кількість людей, які шукають новини саме на сторінках нашого видання — у перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google.

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Співробітникам УП так само, як й іншим українцям, довелося відчути ту біду, яку принесли російські солдати в нашу країну: хтось потрапив в окупацію, хтось втратив батька… 

Але ми продовжуємо працювати не лише на інформаційному фронті, дехто з наших колег добровільно пішов до війська або став волонтером й разом з читачами допомагає ЗСУ матеріально. 

Благодійні внески читачів допомагають редакції вберегти колектив від скорочень, й дають змогу здійснювати більше відряджень (у тому числі на лінію фронту), а також експериментувати з форматами.

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