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Украинская правда запустила Patreon

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 13:55

Поддержать "Украинскую правду" теперь можно на краудфандинговой платформе Patreon.

В военное время редакция особенно чувствует ответственность за правдивое и своевременное информирование читателей в Украине и за рубежом о том, что происходит в стране. Именно поэтому, несмотря на воздушные тревоги, перебои со светом и связью наши редакторы новостей не переставали работать ни на минуту.

О востребованности нашей работы свидетельствует количество людей, которые ищут новости именно на страницах нашего издания — в первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости сайтом после Google.

Сотрудникам УП так же, как и другим украинцам, пришлось ощутить ту беду, которую принесли русские солдаты в нашу страну: кто-то попал в оккупацию, кто-то потерял отца

Но мы продолжаем работать не только на информационном фронте, некоторые из наших коллег добровольно пошли воевать или стали волонтерами и вместе с читателями помогают ВСУ материально.

Благотворительные взносы читателей помогают редакции уберечь коллектив от сокращений и позволяют осуществлять больше командировок (в том числе на линию фронта), а также экспериментировать с форматами.

Поддержите УП на Patreon: https://www.patreon.com/pravdaua

Также вы можете присоединиться к Клубу УП и воспользоваться преимуществами такого участия https://club.pravda.com.ua/

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