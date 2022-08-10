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Угорська компанія заплатила за транзит російської нафти через Україну

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 15:10
Угорська компанія заплатила за транзит російської нафти через Україну
ФОТО: WIKIPEDIA

Угорська компанія MOL повідомила про оплату транзиту російської нафти через Україну після того, як раніше її прокачку було зупинено через неможливість сплати відповідно до санкцій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Telex.

Як зазначається, MOL домовилась з українською та російською сторонами про відновлення роботи газопроводу "Дружба" та перерахувала плату за транзит за користування українською ділянкою.

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"Взявши на себе зобов’язання по комісії, MOL забезпечив швидке вирішення проблеми: згідно з обіцянками українців, протягом кількох днів може відновитися поставка сирої нафти, яка була припинена кілька днів тому через технічні перешкоди з боку банку ", - повідомили в компанії в середу.

Згідно з інформацією MOL, швидкі дії були виправдані ситуацією з поставками: сира нафта також надходить до Угорщини, Словаччини та Чехії через південну ділянку трубопроводу Barátság, і "хоча MOL має достатньо власних запасів в Угорщині на кілька тижнів, велика регіональна компанія також несе відповідальність за безпеку поставок сусідніх країн".

Раніше російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

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Українська "Укртранснафта" (дочка "Нафтогазу") таким чином з 4 серпня могла припинити транзит російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.

У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

Трубопровід "Дружба" починається в Росії на східному березі Волги і ділиться на дві гілки в Білорусі - північна веде до Польщі та Німеччини, південна через Україну - до Угорщини, Словаччини та Чехії.

Росія зазвичай постачає близько 250 тисяч барелів нафти на день через південну гілку нафтопроводу "Дружба".

Німеччина і Польща раніше самі вирішили відмовитися від будь-яких поставок російської нафти, тому до кінця року вона буде качатися в ЄС тільки по південній частині нафтопроводу "Дружба". На нього припадає 10% від усього обсягу нафти, імпортованого Євросоюзом з Росії.

Теми: енергетикаУгорщинаРосіясанкції
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