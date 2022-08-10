Венгерская компания заплатила за транзит российской нефти через Украину

Венгерская компания MOL сообщила об оплате транзита российской нефти через Украину после того, как ранее ее прокачка была остановлена ​​из-за невозможности уплаты в соответствии с санкциями ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Telex.

MOL договорилась с украинской и российской сторонами о возобновлении работы газопровода "Дружба" и перечислила плату за транзит за пользование украинским участком.

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"Взяв на себя обязательства по комиссии, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: согласно обещаниям украинцев, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая была прекращена несколько дней назад из-за технических препятствий со стороны банка", - сообщили в компании в среду .

Согласно информации MOL, быстрые действия были оправданы ситуацией с поставками: сырая нефть также поступает в Венгрию, Словакию и Чехию через южный участок трубопровода Barátság, и хотя MOL имеет достаточно собственных запасов в Венгрии на несколько недель, крупная региональная компания также несет ответственность за безопасность поставок соседних стран".

Ранее российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.

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Украинская "Укртранснафта" (дочка "Нафтогаза") таким образом с 4 августа могла прекратить транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

В российской компании утверждают, что провели платеж за транзит, но денежные средства вернули на счет. Платежи обслуживает "Газпромбанк" – там отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

Трубопровод "Дружба" начинается в России на восточном берегу Волги и делится на две ветви в Беларуси – северная ведет в Польшу и Германию, южная через Украину – в Венгрию, Словакию и Чехию.

Россия обычно поставляет около 250 000 баррелей нефти в день через южную ветку нефтепровода "Дружба".

Германия и Польша ранее сами решили отказаться от каких-либо поставок российской нефти, поэтому до конца года она будет перекачиваться в ЕС только по южной части нефтепровода "Дружба". На него приходится 10% всего объема нефти, импортированного Евросоюзом из России.