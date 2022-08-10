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Британці не можуть підтримувати українських біженців через зростання вартості життя

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 15:28

Сім із десяти попередніх або нинішніх учасників британської спонсорської схеми підтримки українських біженців кажуть, що їхній здатності надавати допомогу перешкоджає криза вартості життя.

Такими є дані британського Управління національної статистики (ONS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Близько 21% людей, які раніше приймали або зараз приймають українців у своїх домівках, сказали, що зростання вартості життя "дуже сильно вплинуло на їхню здатність надавати підтримку".

Ще 9% сказали, що це "дуже сильно" вплинуло на їх здатність допомагати, тоді як 41% сказали, що це вплинуло "незначно".

Близько 26% сказали, що це взагалі не вплинуло на їх здатність допомагати, а 3% відповіли "не знаю".

ONS вперше оприлюднило дані про спонсорів за схемою "Дім для України" і попередило, що це експериментальні цифри.

Спонсорська схема "Дім для України" дозволяє громадянам України та їхнім родичам приїхати до Великої Британії за наявності спонсора, який може надати житло щонайменше на шість місяців.

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Організація провела опитування всіх дорослих Британії, зареєстрованих у схемі станом на 7 липня, у співпраці з Департаментом підвищення кваліфікації, житла та громад (DLUHC).

Близько 17 702 людей взяли участь в опитуванні, з них майже три чверті (74%) зараз приймають українців, 4% приймали раніше, 18% мають гостей, які мають переїхати, і 3% планують прийняти в майбутньому.

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Теми: Велика Британіябіженці
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