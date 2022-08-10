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Британці не можуть підтримувати українських біженців через зростання вартості життя

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 15:28

Сім із десяти попередніх або нинішніх учасників британської спонсорської схеми підтримки українських біженців кажуть, що їхній здатності надавати допомогу перешкоджає криза вартості життя.

Такими є дані британського Управління національної статистики (ONS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Близько 21% людей, які раніше приймали або зараз приймають українців у своїх домівках, сказали, що зростання вартості життя "дуже сильно вплинуло на їхню здатність надавати підтримку".

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Ще 9% сказали, що це "дуже сильно" вплинуло на їх здатність допомагати, тоді як 41% сказали, що це вплинуло "незначно".

Близько 26% сказали, що це взагалі не вплинуло на їх здатність допомагати, а 3% відповіли "не знаю".

ONS вперше оприлюднило дані про спонсорів за схемою "Дім для України" і попередило, що це експериментальні цифри.

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Спонсорська схема "Дім для України" дозволяє громадянам України та їхнім родичам приїхати до Великої Британії за наявності спонсора, який може надати житло щонайменше на шість місяців.

Організація провела опитування всіх дорослих Британії, зареєстрованих у схемі станом на 7 липня, у співпраці з Департаментом підвищення кваліфікації, житла та громад (DLUHC).

Близько 17 702 людей взяли участь в опитуванні, з них майже три чверті (74%) зараз приймають українців, 4% приймали раніше, 18% мають гостей, які мають переїхати, і 3% планують прийняти в майбутньому.

Теми: Велика Британіябіженці
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