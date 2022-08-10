Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британцы не могут поддерживать украинских беженцев из-за роста стоимости жизни

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 15:28

Семь из десяти предыдущих или нынешних участников британской спонсорской схемы поддержки украинских беженцев говорят, что их способности оказывать помощь мешает кризис стоимости жизни.

Таковы данные британского Управления национальной статистики (ONS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Около 21% людей, которые раньше принимали или сейчас принимают украинцев в своих домах, сказали, что рост стоимости жизни "очень сильно повлиял на их способность оказывать поддержку".

Еще 9% сказали, что это очень сильно повлияло на их способность помогать, тогда как 41% сказали, что это повлияло незначительно.

Около 26% сказали, что это вообще не отразилось на их способности помогать, а 3% ответили "не знаю".

ONS впервые обнародовало данные о спонсоров по схеме "Дом для Украины" и предупредило, что это экспериментальные цифры.

Спонсорская схема "Дом для Украины" позволяет гражданам Украины и их родственникам приехать в Великобританию при наличии спонсора, который может предоставить жилье минимум на шесть месяцев.

ВИДЕО ДНЯ

Организация провела опрос всех взрослых Британии, зарегистрированных в схеме на 7 июля, в сотрудничестве с Департаментом повышения квалификации, жилья и общин (DLUHC).

Около 17 702 человек приняли участие в опросе, из них почти три четверти (74%) сейчас принимают украинцев, 4% принимали раньше, 18% имеют гостей, которые должны уехать, и 3% планируют принять в будущем.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Великобританиябеженцы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоЗеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона

фотоРоссия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки

Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против

В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

В Италии впервые будут судить за "наемство" парня, уехавшего воевать на стороне Украины

Появилось видео разрушений обстрелянного ВСУ Каховского моста

Все новости...
Великобритания
Дания присоединится к обучению украинских военных в Британии
Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из России вступило в силу
СМИ: Британия планирует организованные отключения электроэнергии на фоне газового кризиса
Последние новости
01:52
ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии – командование "Юг"
01:00
Послу РФ не понравилось, что Дания поможет тренировать украинских военных
00:37
фотоСумщина: россияне за день выпустили около 200 мин и снарядов по общинам
23:58
Британия предоставит Украине три дополнительных РСЗО и снаряды к ним
23:55
Зеленский перед встречей партнеров в Дании: Чем больше оружия, тем ближе мир
23:50
Гендиректор МАГАТЭ расскажет на Совбезе ООН о ситуации на Запорожской АЭС
23:44
Премьер Косово обвинил Путина в стремлении "нормализовать войну" на Балканах
23:33
видеоВ оккупированном Мелитополе произошли взрывы – СМИ
23:07
"Хотелось забрать всех". История волонтера, который помогает эвакуироваться людям
23:06
Во Франции не могут обуздать лесные пожары, не исключают поджог
Все новости...