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Британцы не могут поддерживать украинских беженцев из-за роста стоимости жизни

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 15:28

Семь из десяти предыдущих или нынешних участников британской спонсорской схемы поддержки украинских беженцев говорят, что их способности оказывать помощь мешает кризис стоимости жизни.

Таковы данные британского Управления национальной статистики (ONS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Около 21% людей, которые раньше принимали или сейчас принимают украинцев в своих домах, сказали, что рост стоимости жизни "очень сильно повлиял на их способность оказывать поддержку".

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Еще 9% сказали, что это очень сильно повлияло на их способность помогать, тогда как 41% сказали, что это повлияло незначительно.

Около 26% сказали, что это вообще не отразилось на их способности помогать, а 3% ответили "не знаю".

ONS впервые обнародовало данные о спонсоров по схеме "Дом для Украины" и предупредило, что это экспериментальные цифры.

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Спонсорская схема "Дом для Украины" позволяет гражданам Украины и их родственникам приехать в Великобританию при наличии спонсора, который может предоставить жилье минимум на шесть месяцев.

Организация провела опрос всех взрослых Британии, зарегистрированных в схеме на 7 июля, в сотрудничестве с Департаментом повышения квалификации, жилья и общин (DLUHC).

Около 17 702 человек приняли участие в опросе, из них почти три четверти (74%) сейчас принимают украинцев, 4% принимали раньше, 18% имеют гостей, которые должны уехать, и 3% планируют принять в будущем.

Темы: Великобританиябеженцы
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