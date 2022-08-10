Крадене українське зерно перевозять 87 суден - посол

87 суден перевозять крадене російськими окупантами зерно з України.

Джерело: надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ під час брифінгу у медіацентрі "Україна " 10 серпня

Пряма мова: "Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу.

Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки".

Деталі: За словами посла, дуже важливо звертатися до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, та йдуть такими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки, для того, щоб бути невидимими.

Тобто це сигналізує про нелегальну роботу і нелегальний бізнес, коли є спроба щось приховати, уникнути відповідальності.

"Тому очевидно є пропозиція пропрацювати серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим щоб спробувати тут поставити певні перепони", — наголосив Осташ.

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Що передувало: Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

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