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Крадене українське зерно перевозять 87 суден - посол

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 15:42
Крадене українське зерно перевозять 87 суден - посол
Ігор Осташ

87 суден перевозять крадене російськими окупантами зерно з України.

Джерело: надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ під час брифінгу у медіацентрі "Україна " 10 серпня

Пряма мова: "Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу.

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Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки".

Деталі: За словами посла, дуже важливо звертатися до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, та йдуть такими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки, для того, щоб бути невидимими.

Тобто це сигналізує про нелегальну роботу і нелегальний бізнес, коли є спроба щось приховати, уникнути відповідальності.

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"Тому очевидно є пропозиція пропрацювати серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим щоб спробувати тут поставити певні перепони", —  наголосив Осташ.

Що передувало: Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

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Теми: зерновійна
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