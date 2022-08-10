Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Крадене українське зерно перевозять 87 суден - посол

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 15:42
Ігор Осташ

87 суден перевозять крадене російськими окупантами зерно з України.

Джерело: надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ під час брифінгу у медіацентрі "Україна " 10 серпня

Пряма мова: "Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу.

Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки".

Деталі: За словами посла, дуже важливо звертатися до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, та йдуть такими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки, для того, щоб бути невидимими.

Тобто це сигналізує про нелегальну роботу і нелегальний бізнес, коли є спроба щось приховати, уникнути відповідальності.

"Тому очевидно є пропозиція пропрацювати серйозно усі ці правила, які існують в рамках Міжнародної морської організації, з тим щоб спробувати тут поставити певні перепони", —  наголосив Осташ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Читайте також: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: зерновійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ВідеоЗеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону

фотоРосія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти

В ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців

В Італії вперше судитимуть за "найманство" хлопця, який поїхав воювати на боці України

відеоЗ'явилося відео руйнувань обстріляного ЗСУ Каховського мосту

Усі новини...
зерно
Судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартувалося в Туреччині
З порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з зерном
Кораблі, які вивозять українське зерно морем, захищені "буферними зонами" – ЗМІ
Останні новини
02:43
Північна Корея заявила про "перемогу" над коронавірусом
01:52
ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії – командування "Південь"
01:00
Послу РФ не сподобалось, що Данія допоможе тренувати українських військових
00:37
фотоСумщина: росіяни за день випустили близько 200 мін та снарядів по громадах
23:58
Британія надасть Україні три додаткові РСЗВ і снаряди до них
23:55
Зеленський перед зустріччю партнерів у Данії: Що більше зброї, то ближче мир
23:50
Гендиректор МАГАТЕ розповість на Радбезі ООН про ситуацію на Запорізькій АЕС
23:44
Прем’єр Косова звинуватив Путіна в прагненні "нормалізувати війну" на Балканах
23:33
відеоВ окупованому Мелітополі сталися вибухи – ЗМІ
23:07
"Хотілося забрати всіх". Історія волонтера, який допомагає евакуюватися людям
Усі новини...