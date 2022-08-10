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Украденное украинское зерно перевозят 87 судов - посол

Валентина РоманенкоСреда, 10 августа 2022, 15:42
Игорь Осташ

87 судов перевозят украденное российскими оккупантами зерно из Украины.

Источник: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ во время брифинга в медиацентре "Украина" 10 августа

Прямая речь: "Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока.

Но это такая преступная сделка, в которой участвуют, конечно, россияне, оккупационные войска России в Украине. Конечно, сирийские, российские, в основном, суда, и не только".

Детали: По словам посла, очень важно обращаться к международному морскому праву. Потому что практически всё время эти суда, которые загружаются в Крыму и следуют такими преступными маршрутами, выключают свои AIS, транспондеры, маячки, чтобы быть невидимыми.

То есть это сигнализирует о нелегальной работе и нелегальном бизнесе, когда есть попытка что-то скрыть, избежать ответственности.

"Поэтому очевидно предложение проработать серьезно все эти правила, которые существуют в рамках Международной морской организации, с тем чтобы попытаться здесь поставить определенные препятствия", — подчеркнул Осташ.

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Что предшествовало: Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, что российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно захваченных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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Темы: зерновойна
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