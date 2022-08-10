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Вистрілив з гранатомету у відділок поліції: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 16:20
Пошкоджена будівля поліції, фото Nikopolnews

Правоохоронці Дніпропетровщини затримали чоловіка, який у травні вистрілив у будівлю поліції з ручного протитанкового гранатомету. 

Джерело: Нацполіція та Nikopolnews

Дослівно Нацполіція: "7 травня о 4:00 зловмисник озброївся реактивною протитанковою гранатою кумулятивної дії та вистрелив по будівлі поліції у місті Покров. Снаряд влучив у стінку між другим та третім поверхом. Внаслідок пострілу по відділенню поліції № 2 двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Також була пошкоджена адміністративна будівля".

Деталі: За інформацією слідства, 36-річний чоловік свідомо намагався вбити поліцейських. Відносно нього вже зареєстровані два кримінальні провадження.

 

Слідчі Нікопольскої окружної прокуратури оголосили чоловіку про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує від 9 до 15 років в’язниці.

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Теми: Дніпропетровська областьполіція
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