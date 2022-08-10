Выстрелил из гранатомета в отделение полиции: на Днепропетровщине задержан подозреваемый

Правоохранители Днепропетровщины задержали мужчину, который в мае выстрелил в здание полиции из ручного противотанкового гранатомета.

Источник: Нацполиция и Nikopolnews

Дословно Нацполиция: "7 мая в 4:00 злоумышленник вооружился реактивной противотанковой гранатой кумулятивного действия и выстрелил по зданию полиции в городе Покров. Снаряд попал в стенку между вторым и третьим этажом. В результате выстрела по отделению полиции № 2 двое полицейских получили телесные повреждения. Также было повреждено административное здание".

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Детали: По информации следствия, 36-летний мужчина сознательно пытался убить полицейских. В отношении него уже зарегистрировано два уголовных дела.

Следователи Никопольской окружной прокуратуры объявили мужчине о подозрении за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием. Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.