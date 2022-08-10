Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выстрелил из гранатомета в отделение полиции: на Днепропетровщине задержан подозреваемый

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 16:20
Выстрелил из гранатомета в отделение полиции: на Днепропетровщине задержан подозреваемый
Поврежденное здание полиция, фото Nikopolnews

Правоохранители Днепропетровщины задержали мужчину, который в мае выстрелил в здание полиции из ручного противотанкового гранатомета.

Источник: Нацполиция и Nikopolnews

Дословно Нацполиция: "7 мая в 4:00 злоумышленник вооружился реактивной противотанковой гранатой кумулятивного действия и выстрелил по зданию полиции в городе Покров. Снаряд попал в стенку между вторым и третьим этажом. В результате выстрела по отделению полиции № 2 двое полицейских получили телесные повреждения. Также было повреждено административное здание".

Реклама:

Детали: По информации следствия, 36-летний мужчина сознательно пытался убить полицейских. В отношении него уже зарегистрировано два уголовных дела.

 

Следователи Никопольской окружной прокуратуры объявили мужчине о подозрении за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием. Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.

Темы: Днепропетровская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: