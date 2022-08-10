Українцям в окупації брешуть, що на заході країни вже ходять польські злоті

Окупанти намагаються переконати мешканців окупованих територій в тому, що "Україну вже поділили" і що на території західних областей ввели в обіг польські злоті.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Деталі: Повідомляється, що окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення.

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Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію:

"Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була".