Украинцам в оккупации врут, что на западе страны уже ходят польские злотые

Оккупанты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили" и что на территории западных областей ввели в обращение польские злотые.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Детали: Сообщается, что оккупационные власти проводят пропагандистскую кампанию на оккупированных территориях, направленную на разочарование жителей в украинских властях и потерю надежды на освобождение.

Реклама:

Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых распространять следующую информацию:

"Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина не та, какой была".