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Німеччина передала Україні ще чотири ЗСУ Gepard

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 16:50

Німеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина також направила Україні:

  • 10 броньованих автомобілів HMMWV,
  • три броньовані евакуаційні машини,
  • сім засобів радіоперешкод,
  • вісім мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів,
  • чотири дистанційні системи розмінування,
  • вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,
  • один високочастотний блок з обладнанням,
  • 49 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок,
  • два медичні холодильники.

Зазначається, що у планах Німеччини – передати ще 18 ЗСУ Gepard, а також 3000 снарядів калібру 155 мм.

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Теми: Німеччиназброя
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