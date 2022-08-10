Німеччина передала Україні ще чотири ЗСУ Gepard
Середа, 10 серпня 2022, 16:50
Німеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані федерального уряду Німеччини.
Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина також направила Україні:
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- 10 броньованих автомобілів HMMWV,
- три броньовані евакуаційні машини,
- сім засобів радіоперешкод,
- вісім мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів,
- чотири дистанційні системи розмінування,
- вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,
- один високочастотний блок з обладнанням,
- 49 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок,
- два медичні холодильники.
Зазначається, що у планах Німеччини – передати ще 18 ЗСУ Gepard, а також 3000 снарядів калібру 155 мм.