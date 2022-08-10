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Германиа передала Украине еще четыре ЗСУ Gepard

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 16:50

Германия в последние дни передала Украине еще четыре самоходных зенитных установки Gepard, доведя общее количество этих единиц вооружения в Киев до двенадцати.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные федерального правительства Германии.

Отмечается, что в течение последней недели Германия направила Украине:

  • 10 бронированных автомобилей HMMWV,
  • три бронированных эвакуационных машины,
  • семь средств радиопомех,
  • восемь мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров,
  • четыре дистанционных системы разминирования,
  • восемь электронных устройств для борьбы с дронами,
  • один высокочастотный блок с оборудованием,
  • 49 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок,
  • два медицинских холодильника.

Отмечается, что в планах Германии передать еще 18 САУ Gepard, а также 3000 снарядов калибра 155 мм.

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Темы: Германияоружие
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