Германиа передала Украине еще четыре ЗСУ Gepard
Среда, 10 августа 2022, 16:50
Германия в последние дни передала Украине еще четыре самоходных зенитных установки Gepard, доведя общее количество этих единиц вооружения в Киев до двенадцати.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные федерального правительства Германии.
Отмечается, что в течение последней недели Германия направила Украине:
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- 10 бронированных автомобилей HMMWV,
- три бронированных эвакуационных машины,
- семь средств радиопомех,
- восемь мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров,
- четыре дистанционных системы разминирования,
- восемь электронных устройств для борьбы с дронами,
- один высокочастотный блок с оборудованием,
- 49 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок,
- два медицинских холодильника.
Отмечается, что в планах Германии передать еще 18 САУ Gepard, а также 3000 снарядов калибра 155 мм.