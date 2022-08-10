Германиа передала Украине еще четыре ЗСУ Gepard

Германия в последние дни передала Украине еще четыре самоходных зенитных установки Gepard, доведя общее количество этих единиц вооружения в Киев до двенадцати.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные федерального правительства Германии.

Отмечается, что в течение последней недели Германия направила Украине:

10 бронированных автомобилей HMMWV,

три бронированных эвакуационных машины,

семь средств радиопомех,

восемь мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров,

четыре дистанционных системы разминирования,

восемь электронных устройств для борьбы с дронами,

один высокочастотный блок с оборудованием,

49 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок,

два медицинских холодильника.

Отмечается, что в планах Германии передать еще 18 САУ Gepard, а также 3000 снарядов калибра 155 мм.