Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада розробила алгоритм дій під час деокупації – мер Мелітополя

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 17:33

Міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив для мелітопольців алгоритм дій під час деокупації українською армією захоплених росіянами територій.

Джерело: Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Збройні Сили України вже зовсім поруч. Наші мужні бійці обов’язково звільнять всі тимчасово окуповані території. А 13 простих кроків допоможуть вам залишатись у безпеці під час деокупації".

Реклама:

Деталі: За словами Федорова, "третю ніч поспіль окупантам немає спокійного життя" в Мелітополі, а українська влада вже розробила інструкцію на період звільнення захоплених територій. 

Пропонується 13 дій, які допоможуть мешканцям залишатися у безпеці під час деокупації.

За словами Федорова, вже зараз необхідно уникати місць масового скупчення людей.

ВІДЕО ДНЯ

Також рекомендується знаходитися якнайдалі від місць підвищеної небезпеки, на території яких росіяни часто розміщують свою військову техніку: промислових підприємств; майданчиків, де збирають металобрухт; залізничних колій.

 
 
 

Теми: деокупаціяМелітопольвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
деокупація
ЗСУ виснажили росіян у районі Роботиного для прориву 1-ї лінії оборони – розвідка Естонії
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: