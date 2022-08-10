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Влада розробила алгоритм дій під час деокупації – мер Мелітополя

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 17:33

Міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив для мелітопольців алгоритм дій під час деокупації українською армією захоплених росіянами територій.

Джерело: Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Збройні Сили України вже зовсім поруч. Наші мужні бійці обов’язково звільнять всі тимчасово окуповані території. А 13 простих кроків допоможуть вам залишатись у безпеці під час деокупації".

Деталі: За словами Федорова, "третю ніч поспіль окупантам немає спокійного життя" в Мелітополі, а українська влада вже розробила інструкцію на період звільнення захоплених територій. 

Пропонується 13 дій, які допоможуть мешканцям залишатися у безпеці під час деокупації.

За словами Федорова, вже зараз необхідно уникати місць масового скупчення людей.

Також рекомендується знаходитися якнайдалі від місць підвищеної небезпеки, на території яких росіяни часто розміщують свою військову техніку: промислових підприємств; майданчиків, де збирають металобрухт; залізничних колій.

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Теми: деокупаціяМелітопольвійна
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