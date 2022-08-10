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Власти разработали алгоритм действий во время деоккупации – мэр Мелитополя

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 17:33

Городской глава Мелитополя Иван Федоров обнародовал для мелитопольцев алгоритм действий во время деоккупации украинской армией захваченных россиянами территорий.

Источник: Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины уже совсем рядом. Наши мужественные бойцы обязательно освободят все временно оккупированные территории. А 13 простых шагов помогут оставаться в безопасности во время деоккупации".

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Детали: По словам Федорова, "третью ночь подряд оккупантам нет спокойной жизни" в Мелитополе, а украинские власти уже разработали инструкцию на период освобождения захваченных территорий.

Предлагается 13 действий, которые помогут жителям оставаться в безопасности во время деоккупации.

По словам Федорова, уже сейчас необходимо избегать мест массового скопления людей.

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Также рекомендуется находиться подальше от мест повышенной опасности, на территории которых россияне часто размещают свою военную технику: промышленных предприятий; площадок, где собирают металлолом; железнодорожных путей.

 
 
 

Темы: деоккупацияМелитопольвойна
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