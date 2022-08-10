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Власти разработали алгоритм действий во время деоккупации – мэр Мелитополя

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 17:33

Городской глава Мелитополя Иван Федоров обнародовал для мелитопольцев алгоритм действий во время деоккупации украинской армией захваченных россиянами территорий.

Источник: Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины уже совсем рядом. Наши мужественные бойцы обязательно освободят все временно оккупированные территории. А 13 простых шагов помогут оставаться в безопасности во время деоккупации".

Детали: По словам Федорова, "третью ночь подряд оккупантам нет спокойной жизни" в Мелитополе, а украинские власти уже разработали инструкцию на период освобождения захваченных территорий.

Предлагается 13 действий, которые помогут жителям оставаться в безопасности во время деоккупации.

По словам Федорова, уже сейчас необходимо избегать мест массового скопления людей.

Также рекомендуется находиться подальше от мест повышенной опасности, на территории которых россияне часто размещают свою военную технику: промышленных предприятий; площадок, где собирают металлолом; железнодорожных путей.

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Темы: деоккупацияМелитопольвойна
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