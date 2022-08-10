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Глава МВС Німеччини шкодує через фото, де вона сміється під час візиту до Києва

Середа, 10 серпня 2022, 17:44

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вибачилася за фото, зроблене під час її візиту до Києва наприкінці липня, де вона сміється на камеру.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Фезер сказала в інтерв’ю RND.

На фотографії вона сміється разом із міністром праці Губертусом Гейлем та послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Поруч стоїть Київський міський голова Віталій Кличко.

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"Мені шкода через фото. Воно однозначно не було доречним", – сказала урядовиця, додавши, що її емоції важко зрозуміти з урахуванням того, скільки руйнувань унаслідок повномасштабного вторгнення РФ зазнала Україна.

Водночас Фезер зазначила, що її сміх на фотографії "по суті відображає щоденне життя Києва", де "повсякденне життя зараз повертається до нормальності": люди ходять на закупи, сидять у барах і їздять на роботу.

 

"Ви можете побачити це на фото", – каже вона.

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Нагадаємо, Фезер і Гайль прибули в Україну з візитом наприкінці липня. У межах візиту міністри відвідали зруйнований російськими військами Ірпінь та зустрілися з українськими посадовцями, а також передали Державній службі з надзвичайних ситуацій два тягачі та тринадцять електрогенераторів.

Для Фазер та Гайля це перший візит в Україну з початку війни.

Теми: НімеччинаКиїв
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