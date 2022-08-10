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Глава МВД Германии сожалеет из-за фото, где она смеется во время визита в Киев

Среда, 10 августа 2022, 17:44

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за фото, сделанное во время ее визита в Киев в конце июля, где она смеется на камеру.

Как сообщает "Европейская правда", такое Фезер сказала в интервью RND.

На фотографии она смеется вместе с министром труда Губертусом Гейлем и послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен. Рядом стоит Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Мне жаль из-за фото. Оно однозначно не было уместным", - сказала чиновник, добавив, что ее эмоции трудно понять с учетом того, сколько разрушений в результате полномасштабного вторжения РФ испытала Украина.

В то же время Фезер отметила, что ее смех на фотографии "по сути отражает ежедневную жизнь Киева", где "повседневная жизнь сейчас возвращается к нормальности": люди ходят за покупками, сидят в барах и ездят на работу.

"Вы можете увидеть это на фото", – говорит она.

 

Напомним, Фезер и Гайль прибыли в Украину с визитом в конце июля. В рамках визита министры посетили разрушенный российскими войсками Ирпень и встретились с украинскими чиновниками, а также передали Государственной службе по чрезвычайным ситуациям два тягача и тринадцать электрогенераторов.

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Для Фазера и Гайля это первый визит в Украину с начала войны.

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Темы: ГерманияКиев
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