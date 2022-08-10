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Китай завершив військові навчання довкола Тайваню, натомість будуть "регулярні патрулі"

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 17:54

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) в середу оголосила, що оголошені через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі військові навчання довкола Тайваню, які кілька разів продовжувалися, "успішно досягнули поставлених цілей" і будуть завершені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Ця заява поклала край двозначності щодо статусу навчань через три дні після закінчення терміну дії навігаційних сповіщень, які попереджали кораблі та літаки про необхідність уникнення шести великих районів навколо Тайваню.

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Тим не менш, НВАК, за словами речника Командування Східного театру дій НВАК Ши І, планує "регулярно організовувати патрулювання в напрямку Тайванської протоки". Він додав, що патрулювання будуть залежати від розвитку ситуації на місці.

Станом на середу кораблі, що прямують до та з портів Тайваню, в основному відновили раніше заплановані маршрути.

Окремо Управління у справах Тайваню в Пекіні опублікувало "білу книгу", в якій звинувачує лідерів острова в підвищенні ризику війни через відмову визнати, що він є частиною "єдиного Китаю", а також підтверджує намір возз’єднати острів із материковою КНР.

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Нагадаємо, кризу довкола Тайваню викликав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. У відповідь Пекін оголосив про проведення військових навчань біля Тайваню.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів. Крім того, Китай у п'ятницю припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.

Теми: КитайТайвань
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