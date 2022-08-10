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Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, вместо этого будут "регулярные патрули"

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 17:54

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в среду объявила, что объявленные из-за визита спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси несколько раз продолжавшиеся военные учения вокруг Тайваня "успешно достигли поставленных целей" и будут завершены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Это заявление положило конец двусмысленности по статусу учений через три дня после окончания срока действия навигационных уведомлений, предупреждающих корабли и самолеты о необходимости избегания шести крупных районов вокруг Тайваня.

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Тем не менее, НОАК, по словам спикера Командования Восточного театра действий НОАК Ши I, планирует "регулярно организовывать патрулирование в направлении Тайваньского пролива". Он добавил, что патрулирование будет зависеть от развития ситуации на месте.

По состоянию на среду корабли, направляющиеся в и из портов Тайваня, в основном восстановили ранее запланированные маршруты.

Отдельно Управление по делам Тайваня в Пекине опубликовало "белую книгу", в которой обвиняет лидеров острова в повышении риска войны из-за отказа признать, что он является частью "единого Китая", а также подтверждает намерение воссоединить остров с КНР.

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Напомним, кризис вокруг Тайваня вызвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В ответ Пекин объявил о проведении военных учений у Тайваня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая объявило о введении персональных санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай в пятницу прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.

Темы: КитайТайвань
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