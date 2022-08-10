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Кого вважати колаборантом: в уряді підготували закон

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 18:06
Ірина Верещук, фото: Facebook

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про підготовку окремого закону, який дасть чітке пояснення, кого в Україні визнавати колаборантами, а кого ні.

Джерело: прямий ефір Національного телемарафону

Пряма мова Верещук: "Ми зробили законопроєкт, я сподіваюсь, депутати його підтримають і проголосують уже невдовзі, де чітко прописано, яка діяльність не буде вважатися колаборантською".

Деталі: За словами Верещук, є численні наріканні щодо неврегульованості цього питання. Бо наразі, відповідно до кримінального законодавства, колаборантами можна визнати, як вчителів, лікарів, так і тих, хто торгує на ринку.

Що було раніше: Кримінальна відповідальність для колаборантів в Україні діє з 15 березня 2022 року, тоді набрала чинності ст. 111-1 ККУ. 24 березня парламент ухвалив законопроект № 7186, яким доповнено Кримінальний кодекс України (ККУ) статтею 111-2 та посилено кримінальну відповідальність за пособництво Росії.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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