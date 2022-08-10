Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кого вважати колаборантом: в уряді підготували закон

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 18:06
Кого вважати колаборантом: в уряді підготували закон
Ірина Верещук, фото: Facebook

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про підготовку окремого закону, який дасть чітке пояснення, кого в Україні визнавати колаборантами, а кого ні.

Джерело: прямий ефір Національного телемарафону

Пряма мова Верещук: "Ми зробили законопроєкт, я сподіваюсь, депутати його підтримають і проголосують уже невдовзі, де чітко прописано, яка діяльність не буде вважатися колаборантською".

Реклама:

Деталі: За словами Верещук, є численні наріканні щодо неврегульованості цього питання. Бо наразі, відповідно до кримінального законодавства, колаборантами можна визнати, як вчителів, лікарів, так і тих, хто торгує на ринку.

Що було раніше: Кримінальна відповідальність для колаборантів в Україні діє з 15 березня 2022 року, тоді набрала чинності ст. 111-1 ККУ. 24 березня парламент ухвалив законопроект № 7186, яким доповнено Кримінальний кодекс України (ККУ) статтею 111-2 та посилено кримінальну відповідальність за пособництво Росії.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: