Кого считать коллаборантом: в правительстве подготовили закон

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о подготовке отдельного закона, который даст четкое объяснение, кого в Украине признавать коллаборантами, а кого нет.

Источник: прямой эфир Национального телемарафона

Прямая речь Верещук: "Мы сделали законопроект, я надеюсь, депутаты его поддержат и проголосуют уже вскоре, где четко прописано, какая деятельность не будет считаться коллаборантской".

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Детали: По словам Верещук, существуют многочисленные нарекания относительно неурегулированности этого вопроса. Потому что, согласно уголовному законодательству, коллаборантами можно признать как учителей, врачей, так и тех, кто торгует на рынке.

Что предшествовало: Уголовная ответственность для коллаборантов в Украине действует с 15 марта 2022 года, тогда вступила в силу ст. 111-1 УКУ. 24 марта парламент принял законопроект №7186, которым дополнен Уголовный кодекс Украины (УКУ) статьей 111-2 и усилена уголовная ответственность за пособничество России.